Image: ギズモード・ジャパン 耳でモノを動かすの、初めてかもしれない。これはNAQI LOGIXが開発するイヤホン型端末「NAQI Neural Earbuds」。イヤホン型であって、イヤホンではありません。オーディオ機器ではなく、端末を操作するコントローラーだからです。使用目的のジャンルで言うなら、イヤホン・ヘッドホンよりもマウスに近い存在です。電気信号・脳波を読み取る！NAQI Neural Earbud