Äï¡¦¿ÒÌé¤â?¤¤¤¤¤Í?¤Ç¤ª½Ë¤¤ÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¿ÒÌé¤Î·»¤ÇÆ±¤¸¤¯ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¾°Ìï¤¬·ëº§¤òÊó¹ð¡£¿·º§À¸³è?6¿Í?¤Î²ÈÂ²¤ÎÂ¿¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤­¹ç¤¤¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ­¤ò2É¤»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Öº£¤Þ¤Ç¾Ò²ð½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÈÂ²¤âÊ»¤»¤Æ¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¡Ö¼Â¤Ï¥ê¥È¤ÈÀ²¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ºÊ¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ëÀè½»Ç­¤ÈÊë¤é¤·