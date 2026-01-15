1月15日は各地で小正月の伝統行事が行われています。新潟県糸魚川市では1年の五穀豊穣などを願う『竹のからかい』が行われ、会場には参加者たちの勇壮な掛け声が響いていました。 15日、糸魚川市の青海地区で行われたのは江戸時代から続く小正月の伝統行事『竹のからかい』です。1年の五穀豊穣や家内安全を祈願するもので、国の重要無形民俗文化財にも指定されています。顔に隈取りをした若衆が佐儀長の歌を歌いながら竹の周りを