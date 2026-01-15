１月１８日の京都５Ｒ・３歳新馬（芝２０００メートル）でデビューするラルクアンレーヴ（牡３歳、栗東・清水久詞厩舎、父コントレイル）は、半兄に、武豊騎手が主戦でＧ１・７勝を挙げたキタサンブラック、２４年の青葉賞を制したシュガークンを持つ良血。その２頭を手がけた清水久調教師は「順調に来ましたよ。まだまだ子供っぽいですが、体がきゃしゃなところはブラックに似ていますね」と偉大な兄と姿を重ねた。仕上がりも