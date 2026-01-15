¼¯²°»Ô¤Ç15Æü¸á¸å¡¢²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢ÊªÃÖ¾®²°¤¬1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¯²°·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸á¸å1»þ¤¹¤®¡¢¼¯²°»Ô²¼ËÙÄ®¤Î½»Ì±¤«¤é¡ÖÊªÃÖ¾®²°¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ²Ð¤Ï¤ª¤è¤½40Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢ÇÀ¶È¡¦ÉðÅÄ¹ÌÈþ¤µ¤ó(76)¤¬½êÍ­¤¹¤ëÌÚÂ¤¤ÎÊªÃÖ¾®²°1Åï¡¦¤ª¤è¤½15Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ÊªÃÖ¾®²°¤Ë¿Í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ ÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤¹¤ë