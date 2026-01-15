¥É¥ë±ß£±£µ£¸¡¥£µ£°¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£¶£³£µ¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¡¢¥É¥ë±ß¤Ï158.50¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1635¶áÊÕ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ï¥É¥ë±ß¤¬158.23¤«¤é158.73¤Þ¤Ç¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1626¤«¤é1.1647¤Þ¤Ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥É¥ë±ß¤Ï¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ë¡¢Æü¶ä´Ø·¸¼Ô¤¬¡Ö°ìÁØ¤Î±ß°Â¤¬º£¸å¤ÎÍø¾å¤²¥Úー¥¹¤òÂ®¤á¤ë²ÄÇ½À­¤â¡×¡Ö±ß°Â¤ËÈ¼¤¦Êª²Á¾å¾º¡¢Éé¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë²Ä