¥é¡¼¥á¥ó¶È³¦¤Ë¤¤¤Þ¡¢°ÛÊÑ¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µíÐ§¤Ê¤É°Û¶È¼ï¤ÎÂç¼ê°û¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤¬Â³¡¹¤È¥é¡¼¥á¥ó»ö¶È¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥é¡¼¥á¥óÀ¤³¦°ì¡×¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤â½Ð¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£µíÐ§¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡È500±ß¤ÎÊÉ¡ÉºÇ¸å¤Î°ìÅ©¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÄ¶Ç»¸ü¥¹¡¼¥×¤Î¤Ä¤±¤á¤ó¤¬Ì¾Êª¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥«¥Ã¥×¤á¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÍ­Ì¾Å¹¡ÖÏ»ÎÒ¼Ë¡×¡£10Ç¯ÄÌ¤¦¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡×ÃæÂÀÌÍ¤¬¥¹¡¼¥×¤È¤è¤¯¤«¤é¤à¡ÖÃæ²Ú¤½¤Ð¡×¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µîÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¡¢¥é