¹áÀî¸©¤Ç½é¤á¤ÆÅÅ»ÒÅêÉ¼¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤¹Á±ÄÌ»û»Ô¤ÇÂÎ¸³²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÄ¹Áª¤ä»ÔµÄÁª¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÇÅêÉ¼ÅÅ»ÒÅêÉ¼¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤¹Á±ÄÌ»û»Ô¤ÇÂÎ¸³²ñµ¿ÌäÉ¼¤ä°ÄÊ¬É¼¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤â¡Ú¹áÀî¡Û ¡Ê³ý¸¶½ßµ­¼Ô¡Ë¡ÖÅÅ»ÒÅêÉ¼¤Ë¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£ÅêÉ¼³«»Ï¤ò²¡¤·¤Æ¡¢¸õÊä¼Ô¤òÁªÂò¤·¤ÆÅêÉ¼¤¹¤ë¡Ä¡× ¡ÖÅêÉ¼¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿Âà½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡× ¡Ê³ý¸¶µ­¼Ô¡Ë¡Ö´ÊÃ±¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë