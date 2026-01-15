1·î5Æü¡¢¸µ¿Íµ¤¥°¥é¥É¥ë¡¦º´Æ£´²»Ò¤¬¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ç¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¾×·âÅª¤Ê¹ðÇò¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£2015Ç¯¡¢Ì¤º§¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Ê¤¬¤é½÷Í¥¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿º´Æ£¤¬¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÆÉã¿Æ¤ÎÁÇÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤À¡£¡Öµ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éã¿Æ¤ÏÇÐÍ¥¡¦¾®À¾ÎËÀ¸¤µ¤ó¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ï2011Ç¯¤Î½©¡¢¡Ø²çÏµ-GARO- ¡Á°Ç¤ò¾È¤é¤¹¼Ô¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Î»£±Æ¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¡£ÈòÇ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÇ¥¿±¤·¡¢1ÅÙ¤ÏÃæÀä¤·