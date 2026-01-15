Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÍð¤ì¤Ç¡¢¹ø¤Þ¤ï¤ê¤Î½Å¤µ¤ä¤ªÊ¢¥é¥¤¥ó¤Î¤æ¤ë¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¾åÈ¾¿È¤ò¤Í¤¸¤Ã¤ÆÂÎ´´¤È½ä¤ê¤òÀ°¤¨¤ë¡Ö¾åÈ¾¿È¥Ä¥¤¥¹¥È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤Ç¤¹¡£¹­ÇØ¶Ú¤äÊ¢¼Ð¶Ú¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯»É·ã¤¬Æþ¤ê¡¢»ÑÀª¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ä¡¢¤¹¤Ã¤­¤ê¤·¤¿°õ¾Ý¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¾åÈ¾¿È¤ò¤Í¤¸¤Ã¤ÆÂÎ´´¤È½ä¤ê¤òÀ°¤¨¤ë´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ê£±¡Ë¾²¤ËµÓ¤ò¿­¤Ð¤·¤ÆºÂ¤Ã¤ÆÊÒÊý¤Î¤Ò¤¶¤òÎ©¤Æ¡¢¿­¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ëµÓ¤Ë¥¯¥í¥¹