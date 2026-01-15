1月15日の午後4時半頃、徳島市川内町平石の国道11号沿いの空き地で、軽トラックが炎上しました。警察によりますと、小松島市の80代の男性が軽トラックの荷台に上がり、看板の支柱の溶接作業をしていたところ、火花が下草に燃え広がり、その後、軽トラックにも燃え移ったということです。この火事で、軽トラックが全焼しましたが、けが人はいませんでした。