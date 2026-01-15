大森靖子プロデュースの新グループオーディション最終合宿が、2泊3日/計54時間にわたりニコニコ生放送で完全生中継されることが緊急決定した。約3,000名の応募から勝ち残った候補者たちが共同生活と審査を通じてデビューを競う。大森靖子による個別ボーカル審査、ZOCXによるパフォーマンスの披露や、MAPA、THE PINK MINDSら現役のメンバーも参加してのドッジボール大会、深夜のZOCX部屋などイベント盛りだくさんの配信となる予定だ