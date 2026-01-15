オーストラリア代表FWクシニ・イェンギのセレッソ大阪への期限付き移籍が決定的になったと現地メディアが伝えている。豪州メディア『news.com.au』は、「イェンギの代理人であるファヒド・ベン・カルファラ氏が日本で移籍手続きのため最終調整している」と報道。「FC町田ゼルビアも獲得に動いていたが、最終的にはアーサー・パパス監督の存在により、イェンギはセレッソ大阪を希望の移籍先に選んだ」と伝えている。また、来