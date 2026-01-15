¤¤¤è¤¤¤è16Æü³«Ëë¤¹¤ë¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー 2026¡Ù¡£ Ä¹ºê»Ô¤Î³Æ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê²ñ¾ì¡×¤«¤é¡¢ÀÄÌÚÍºÂç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÚNIB news every. 2026Ç¯1·î15ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Û ¢¨¤¯¤ï¤·¤¯¤ÏÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤ Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥êー¥Ê¡×¤¬¥á¥¤¥ó²ñ¾ì