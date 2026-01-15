¥¢¡¼¥¹À½Ìô¤Ï¡¢¶áÇ¯Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëÄ»½ÃÈï³²ÂÐºö»Ô¾ì¤ØËÜ³Ê»²Æþ¤¹¤ë°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥´¥ßÃÖ¤­¾ì¤Ê¤É¤Ç¤Î¥«¥é¥¹¤ÎÈï³²¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥«¥é¥¹¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¿·À½ÉÊ¡Ö¥¢¡¼¥¹¥¬¡¼¥Ç¥ó ¥«¥é¥¹Î©Æþ¶Ø»ß ¥¹¥×¥ì¡¼ 480ml¡×¤ò¡¢1·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥«¥é¥¹¤Ë¤è¤ë¥´¥ßÃÖ¤­¾ì¤Ç¤ÎÈï³²¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¡¢ÃÏÊý¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤Î°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¹â¤¤¥Ë¡¼¥º¤ò»ý¤Ä¿¼¹ï¤ÊÇº¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ä½»ÂðÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¸³è¶õ´Ö¼þÊÕ¤Î¥´¥ßÃÖ¤­¾ì