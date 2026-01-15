『うたかた』より撮影＝熊木優この記事の画像を見る大人と子供の境界線に立つ19歳の声優・野中ここなが、等身大の「今」を閉じ込めた1st写真集『うたかた』（KADOKAWA）を発売する。「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」などで躍進を続ける彼女がロケ地に選んだのは、出身地である長崎。二十歳という節目を目前に控えた今、撮影を通して得た気づきや、10代最後の心境について、飾らない言葉で語ってもらった。 『