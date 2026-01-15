ÇØÃæ¶¯Ä´¥³¡¼¥Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿À¼¸µÆü¸þºä46¤ÎßÀ´ß¤Ò¤è¤ê(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬ÇØÃæ¤ò¤Ñ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÈäÏª¤·¤¿?¸«ÊÖ¤ê?¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂæÏÑ¤Î»þ¤Î¤Þ¤¿¹Ô¤­¤¿¤¤!!¡×¤ÈÇØÃæ¤Î³«¤¤¤¿¥³¡¼¥Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£Ï©ÃÏ¤Î¸÷¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢ÇØÃæ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä1Ëç¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ßÀ´ß¤Ï2024Ç¯12·î¤ËÆü¸þºä46¤òÂ´¶È¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤ë