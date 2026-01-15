ISS¡á¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÄ¹´üÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î±§ÃèÈô¹Ô»ÎÌý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¤¬¤µ¤­¤Û¤ÉÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û±§ÃèÈô¹Ô»ÎÌý°æµµÈþÌé¤µ¤óÃÏµåµ¢´Ô¤ÎÍÍ»ÒÌý°æ¤µ¤ó¤é±§ÃèÈô¹Ô»Î4¿Í¤ò¾è¤»¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î±§ÃèÁ¥¡Ö¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¡×¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î15Æü¸á¸å5»þ40Ê¬¤´¤í¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£²­¤Î³¤¤ËÃå¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìý°æ¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯8·î¤«¤éISS¤ËÂÚºß¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¼Â¸³Åï¡Ö¤­¤Ü¤¦¡×¤Ê¤É¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Â¸³¤äµ»½Ñ¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£