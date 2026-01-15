¥°¥é¥ó¥¸¡¦±ó»³ÂçÊå¡¢Ä¬¼ÓÍýºÚ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö£Ê£ÁÁ´ÇÀ COUNTDOWN JAPAN¡×¡ÊËè½µÅÚÍË 13:00¡Á13:53¡Ë¡£1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢Myuk¡Ê¥ß¥å¡¼¥¯¡Ë¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª 2025Ç¯12·î17Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖÀã±´ - yukiuta¡×¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Êº¸¤«¤é¡ËÄ¬¼ÓÍýºÚ¡¢Myuk¤µ¤ó¡¢±ó»³ÂçÊå¢¡¡ÈÌ±ÍØ¡É¤ÏÁÄÉã¤Î´«¤áMyuk¤µ¤ó¤Ï2001Ç¯À¸¤Þ¤ì·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£ÍÄ¾¯´ü¤ËÌ±ÍØ¤ò»Ï¤á¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ë¤â