»³¸ý¸©¤Î½÷»Ò¼Â¶ÈÃÄ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¥Áー¥à¡¦ACT SAIKYO¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¥Áー¥à¤¬1·î12Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£½÷»Ò¥Ð¥È¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¤ÎÅÄ¸ý¿¿ºÌ¤Î¿¶¤êÂµ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡Û±àÅÄºÌÇµ¡¢½é¤á¤Æ¼«¿È¤Î¡É¥Ð¥¹¥È¤ÎÇº¤ß¡É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë ¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¤Í¤®¤é¤¤¤ÎÀ¼¡ÖÂçÊÑ¤Ê¶ìÏ«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡× ¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡£¥Áー¥à¤«¤é¡¢ÅÄ¸ý¿¿ºÌ¤¬À®¿Í¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¶¤êÂµ¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÅÄ¸ý¤Î¼Ì¿¿¡£ÅÄ¸ý¤ÏÇò¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿