ÆÍÁ³¤Î¸øÌÀ¤È¤Î¹çÎ®¤ÎÆ°¤­¤Ë¡¢°¦ÃÎ¤ÎÎ©·ûµÄ°÷¤¬ÈãÈ½¤Ç¤¹¡£Î©·û¡¦Æ£¸¶µ¬¿¿½°±¡µÄ°÷¡§¡ÖÅÞ¤ÎÂ¸Ë´¤Ë´Ø¤ï¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤´¤¯°ìÉô¤ÎÊý¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¡£¡ØÌ±¼ç¡Ù¤ÈÌ¾¤ÎÉÕ¤¯À¯ÅÞ¤ÎÌÌ±ø¤·¤À¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×°¦ÃÎ10¶èÁª½Ð¤ÎÆ£¸¶µ¬¿¿½°±¡µÄ°÷¤Ï¡¢15Æü¤ÎÎ©·û¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Î¤¢¤È¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿ÅÞ¤Î¼êÂ³¤­¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤òÌîÅÄÂåÉ½¤Ë°ìÇ¤¤¹¤ëÇï¼ê¤ò¼«¿È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·