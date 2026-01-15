北海道・富良野警察署は、2026年1月15日、旅行で訪れていた外国籍の7人が富良野スキー場の管理区域外でバックカントリー中に遭難したと発表しました。15日午後3時40分ごろ、iPhoneの衛星を使用した緊急通報で「バックカントリーで迷った」という通報がありました。遭難した7人とは、断続的に連絡がとれているということですが、通報からおよそ4時間、発見には至っていないということです。北海道警の山岳救助隊