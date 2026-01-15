15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍSV¥êー¥°¤Ï3·î¡¢4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE¡ÊSV¥êー¥°¡Ë¤Î»î¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ÕµÙ¤ßÆÃÊÌ´ë²è ¡Ö½Õ¤³¤½¥Ð¥ìーº×¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÌ¡²è¡Ø¥Ï¥¤¥­¥åー!!¡Ù¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¹ç·×10,000Ì¾¤òÃË½÷24¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÅù¤ò¼Â»Ü¡£ ¡Ø¥Ï¥¤¥­¥å&#1