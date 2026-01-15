大相撲初場所５日目（１５日、東京・両国国技館）、新大関安青錦（２１＝安治川）が幕内大栄翔（３２＝追手風）を寄り切って快勝。初黒星を喫した前日からの連敗を阻止した。大栄翔には過去２戦２敗と苦戦していたが「あまり対戦成績は気にしていない。初顔の気持ちでやっていますから」と意識せず。前日の初黒星にも「負けたのは戻すことはできない。次、頑張るしかない。?もう一丁?はないし、考えてもしょうがない」と気持ち