「ロックの殿堂」入りも果たしている歌手ジャクソン・ブラウン（77）の息子で俳優・ミュージシャンのイーサン・ブラウンさんの死因が明らかになった。2025年11月に自宅で「意識不明」で発見され、52歳でこの世を去ったイーサンさんは、フェンタニル、メタンフェタミン、リドカインの影響により死に至ったとされており、「事故死」と結論付けられたとTMZは報じている。 【写真】在りし日のイーサンさん