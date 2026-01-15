½÷Í¥¤Î¶ÌÅÄ»Ö¿¥¡Ê23¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖInto The Light ～ Another Edition ～¡×¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤µ¤¹¤¬¤ÎÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë²£¤«¤é¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÈþ¤·¤¤¶ÊÀþ ¶ÌÅÄ¤Ï2017Ç¯¤Ë¡ÖÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç±þÊçÁí¿ô8Ëü150ÄÌ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥åー¡£Íâ2018Ç¯¤Ë¤ÏÁªÈ´¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÂç²ñ¡Ö¥»¥ó¥Ð¥Ä±þ±ç¥¤¥áー¥¸¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×¤ËÁª¤Ð¤ì