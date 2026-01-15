株式会社ブルボンが、東京駅一番街「東京おかしランド」に期間限定の「大人のアルフォートSHOP」をオープン。アルフォート史上初となるお酒の風味を利かせたラインナップから、ワインの華やかな香りが楽しめる一品が登場します。 ブルボン「大人のアルフォートワイン」  販売期間：2026年1月21日(水)〜2026年3月18日(水)価格：800円(税込)内容量：6枚販売店舗：大人のアルフォートSHOP（東京駅一番街 地下1階 東京