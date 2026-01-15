国際自動車（kmタクシー）が、すべてのお客さまに清潔で快適な車内環境を提供するため、車内汚損時の請求に関する規定を改定します。2026年1月16日より、嘔吐等により営業継続が困難となった場合、クリーニング費用および休車損害として一律の金額が請求されることになります。 国際自動車「車内汚損時のご請求について」 適用開始日：2026年1月16日(金)請求金額：一律20,000円(税込)対象：国際自動車株式会社（kmタクシ