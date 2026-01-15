¥ê¥ó¥°¾å¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¶Ã¤­¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£WWE¤Ç³èÌö¤¹¤ëÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤Î·ëº§Êó¹ð¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¡È½ãÇò¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¡É»ÑÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢WWE½÷»ÒÉôÌç¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥Þ¥­¥·¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥ê¡£¥Þ¥­¥·¥ó¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÊó¹ð¤·¡¢½ãÇò¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢Æ±