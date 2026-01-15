横浜市の山中竹春市長にパワハラの疑いがある言動があるとして、市の現役幹部職員、人事部長が会見を行いました。市長は疑惑を否定しています。横浜市役所久保田淳 人事部長「パワーハラスメントを疑われるような行為と人権を軽視した問題のある言動が見られた。看過することができない水準に達している」会見でこう訴えたのは横浜市の現役幹部職員・久保田淳人事部長です。横浜市山中竹春 市長「素晴らしい横浜市を