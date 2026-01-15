立憲民主党と公明党はきょう党首会談を開き、新党を結成することで合意しました。立憲と公明、県組織の幹部はどう受け止めたのか、反応を取材しました。立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表は、きょう午後、党首会談を行い、新党を結成することで合意しました。立憲の野田代表は新党結成について「中道の勢力を政治のど真ん中に位置付けられるチャンス」としました。今回の決定を県内の政党幹部はどう受け止めたのでしょうか。