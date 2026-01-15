公明党の斉藤鉄夫代表と立憲民主党の野田佳彦代表が国会内で会談し、衆議院解散総選挙にむけ「中道の改革勢力」を結集し、新党を結成することで合意した。会談後、取材に応じた斉藤代表は「自民党と全面対決する党を作るつもりはない」と述べた。【映像】公明党の斉藤鉄夫代表の会見コメント記者から自民党との関係を問われた斉藤代表は「私たちは自民党と全面対決する党を作るというつもりはありません。自民党の中にも中道改