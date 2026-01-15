JTB（ジェイティービー）は1月15日、2035年を見据えた長期ビジョン「OPEN FRONTIER 2035」を発表した。「グローバル」「ビジネスモデル」「情報・データ」「カルチャー」の4テーマを軸に変革を進め、「交流」を通じた新たな価値創造をめざす。都内で開いた発表会で山北栄二郎社長は、環境変動や人口構造の変化、生成AIの発展といった環境変化により、2035年には「交流」が社会的価値を生み出すうえで重要な役割を担うと指摘。ビジ