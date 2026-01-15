「いま動こう、みんなで防災プロジェクト」今回のテーマは「防災まちあるき」です。自分の住む町にはどんな災害リスクや防災施設があるのか確認しながら歩いてみようというもので、高校生が地元の小学生と一緒に開催した様子を取材しました。■地域の人「絶対に近づかない。大雨の時はですね。いいです？」■児童「はい！」地域の人から話を聞くのは、広島市佐伯区にある五日市観音西小学校3年の児童たちです。この日開催さ