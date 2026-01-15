¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¡Ê56¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¥ê¤Î¸½ºß¤Î¼£°Â¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¥×¥í¤ÎÀàÅðÈÈ¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿²áµî¤ò·ãÇò¤·¤¿¡£ÃÏ²¼Å´¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Î¥¹¥êÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡Ö²È¤Ç¥×¥í¤ÎÀàÅðÈÈ¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÅð¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£ÈÈ¿Í¤Ï¸ø±à¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¤Î½÷À­¡£¼«Âð¤Ç³«¤±¤ÃÊü¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ÎºâÉÛ¤«¤é¡¢½÷À­¤ËÅÏ¤¹¤¿¤á¤ËÁ°Æü¤Ë¶ä¹Ô¤Ç²¼