¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡ÛKing ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬1·î14Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ª¡Ö±ÊÀ¥Î÷¤ÎRadioGARDEN¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¿Ëè½µ¿åÍË24¡§05¡Á24¡§25¤´¤í¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2025Ç¯12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¹ÈÇò¡×¡Ë¤Î½Ð±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥ó¥×¥ê¡ß¥ß¥Ã¥­¡¼¡È±£¤ì¥ß¥Ã¥­¡¼¡ÉÅÐ¾ì¤¹¤ë¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¢¡±ÊÀ¥Î÷¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ö¹ÈÇò¡×¤ò²ó¸Ü3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¹ÈÇò¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥ß¥Ã¥­¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¿·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã