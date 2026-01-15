BALLISTIK BOYZ・砂田将宏さんが、俳優としての展望や、占いと香りの力を語ります。── 占いは信じますか？良いことしか聞かないですけど（笑）、つい気になっちゃいますね。小さい時はテレビの星座占いのランキングを必ず見ていて、その日のラッキーアイテムも意識していました。最近だと、先輩と行ったバーのオーナーさんが偶然占いができる人で。観てもらったら「10年に一回くらいの波が2026年に来る」って言われて。この