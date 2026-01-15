生後7か月の男の子が病院に運ばれ、およそ1週間後に死亡しました。男の子に暴行を加え死亡させたとして母親が逮捕されました。■「ミルク与えていたら呼吸がおかしくなった」梅沢愛容疑者（32）。警察によりますと、三男・鯉樹斗くんに暴行を加え死亡させた疑いがもたれています。鯉樹斗くんは当時、生後7か月でした。2024年7月、神奈川県横浜市の自宅で、鯉樹斗くんと2人きりだったという梅沢容疑者。鯉樹斗くんの容体が急変し、