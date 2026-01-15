今月23日召集の通常国会冒頭で衆議院が解散されると国の新年度予算案の審議が行われないままとなります。急きょ浮上した解散総選挙について、県民の反応です。■20代女性「ちょっとびっくりっていうところはあったかなって、かなり早い解散だったと思うのでまた選挙して問いたいことがあるのかなと思いました」■80代男性「びっくりしましたね、それも北陸にとって一番寒い2月ということで。今の時期なら自民党絶対勝てるという思