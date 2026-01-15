衆議院が解散されると選挙の日程は今月27日公示、来月8日投票を軸に調整されるとみられ、その場合は公示まであと10日余りしかありません。選挙の実務を行う県内の選挙管理委員会は準備に追われています。清水記者がお伝えします。◆KNB 清水万梨子 記者「衆院選の公示まで短期間となることが予想される中、急いで準備が進められています」 「休日の対応も必要になる」対応に追われる県選挙管理委員会 県選挙管理委員会が準備を担