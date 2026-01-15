中国南部の海南自由貿易港では、全島の「封関運営」が実施されてから、対外貿易事業者の規模が拡大しつつあります。海口税関によると、2025年12月18日〜2026年1月10日までの間に新規登録した事業者は4709社となっています。2025年の年間新規登録数は3万1000社で、前年より41．7％増加しました。現在、海南省の対外貿易事業者の総数は10万社を超えているということです。「封関運営」の実施によってもたらされた政策上の優遇策と業