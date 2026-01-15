¼¯»ùÅç¸©·Ù¤Ï15Æü¡¢°¨ÎÉ»Ô²Ã¼£ÌÚÄ®ÌÚÅÄ¤Î¾åÌÚÅÄ¶¶ÉÕ¶á¤ÎÏ©¾å¤Ç14Æü¸á¸å3»þ10Ê¬¤´¤í¡¢¾®³ØÀ¸½÷»ù¤¬²¼¹»Ãæ¡¢ÃË¤«¤é¡Ö²È¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ëµ¢¤í¤¦¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤ÇÃí°Õ´­µ¯¤·¤¿¡£½÷»ù¤ÏÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÁö¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤¿¡£ÃË¤Ï60¡Á70Âå¡¢¿ÈÄ¹170¡Á175¤¯¤é¤¤¡¢¹õ¿§·Ï¤Î¥­¥ã¥Ã¥×¡¢¾å°á¹õ¿§¤ÎÄ¹Âµ¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¡¢²¼°áÄ¹¥º¥Ü¥óÃåÍÑ