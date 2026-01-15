今年のフラワーフェスティバルのテーマが発表されました。世界中で戦争が続くなか、平和を発信するキーワードが盛り込まれています。 ４９回目となる今年のテーマは「Ｃｏｌｏｒｆｕｌ ワンダフル Ｐｅａｃｅｆｕｌ」です。 過去３番目に多い２０７１点の応募の中から選ばれました。多様性を認め合い、争いのない平和な世界になってほしいという願いが込められています。 また、５０回目の開催と