3月に広島駅南口にリニューアルしてオープンする商業施設「エールエールA館」の概要と新たな名称が発表されました。広島駅南口にあるエールエールA館は3月「エールエールHIROSHIMA」と名称を変え新たにオープンします。1999年の開業以来最大規模のリニューアルで、百貨店・福屋が中心となり1階から3階には広島初出店や新店舗となるファッション雑貨やコスメ店など30