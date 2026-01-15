都市圏で経験を積んだ人材を地方へ招き入れ、地元企業の経営課題の解決などに取り組むプログラムの中間報告会が開かれました。 叡啓大学では都市圏で経験を積んだ５人を「客員研究員」として迎え入れ、マッチングした県内企業の経営課題の解決などに取り組むプログラムを去年１０月から始めています。 中間報告会が開かれ、客員研究員から企業の「ＳＮＳを強化してほしい」という要望を経験を生かしてインスタグラムの運営体制を