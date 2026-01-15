広島高裁の長官に金子修氏が新たに就任しました。金子長官は千葉県出身の63歳。東京大学法学部を卒業後、勤務した法務省では法案の成立などに携わりました。今後は裁判手続きのデジタル化や、裁判所を身近に感じられる取り組みを進めたいとしています。【2026年1月15日放送】