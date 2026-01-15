解散総選挙をめぐる情報が出始めてからいわゆる「高市トレード」が加速し、円相場では約1年半ぶりの円安水準になっています。止まらない円安の波は私たちの生活を脅かす存在となっています。 【動画】「11月から鶏肉1.5倍値上がり」止まらぬ円安 一時1ドル159円台に…解散風で加速する“高市トレード”が家計直撃 専門家「円安加速すると物価高対策の効果薄れる」ブラジル産鶏肉が1.5倍に…「買い負け」の実態 静岡