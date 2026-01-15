2025年に広島県内で発生した特殊詐欺による被害額は26億3200万円余りと、前の年から14億円以上増え、過去最悪となりました。このうち、警察官をかたる手口が19億1000万円に上っています。一方、SNS型投資詐欺の被害は前年に続き27億円を超えています。【2026年1月15日放送】