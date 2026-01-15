国は中学校部活動改革のガイドラインをまとめ、今年4月から3年間を「改革実行期間」とし、休日の活動を地域クラブへ移行する方針を示しました。鹿児島では薩摩川内市が指導者人材バンクを設立、枕崎市はバレー部を完全移行。鹿児島市ではB2プロチーム「レブナイズ」がバスケ部を指導するなど地域連携が進む一方、指導者不足や送迎費用など課題も山積。地域で支える新しい部活動の形が模索されています。（詳しくは