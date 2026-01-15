ラグビー・リーグワン1部の東京SGは15日、次節・三重戦（17日、山梨・JITリサイクルインクスタジアム）へ向けて全体練習を行った。登録メンバー23人を発表。10日の神戸戦で終了間際から途中出場したSH福田健太（29）は、2試合連続のリザーブ登録となった。前節は終了間際のペナルティーゴールによる逆転負け。ペナルティーの多さを反省点に挙げ「アグレッシブに行く中でも冷静さを保つことが大事」と改善を誓った。神戸戦翌